Vaccination dans les cabinets médicaux et les laboratoires privés : Faible affluence des citoyens

Le président du Syndicat tunisien des médecins du secteur privé, Samir Chtourou, a indiqué aujourd’hui, samedi, que le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin contre le Covid-19 dans les cabinets médicaux et les laboratoires privés a atteint, environ, deux mille personnes, deux semaines après le démarrage des opérations de vaccination continues.

Chtourou a ajouté, dans une déclaration à la TAP, que ce nombre pourrait s’avérer un peu plus élevé après le recensement périodique du nombre de personnes vaccinées.

Il a expliqué cette faible affluence par le fait que la vaccination est limitée à la tranche d’âge de 40 ans et plus et se fait avec le vaccin AstraZeneca, objet de méfiance de certains citoyens.

Aussi, a-t-il ajouté, un grand nombre des personnes âgées de 40 ans et plus ont été vaccinées au cours des journées de vaccination intensives qui ont démarré le 8 août dernier.

Par ailleurs, Chtourou a exprimé la disposition des médecins du secteur privé, en particulier les pédiatres, à vacciner les enfants de moins de 12 ans si cette tranche d’âge serait incluse dans la stratégie nationale de vaccination.