Vaccination des élèves de 18 ans et plus et ceux atteints de maladies chroniques avant la rentrée scolaire

Le ministère de la Santé entamera la vaccination des élèves âgés de 18 ans et plus, le cadre et personnel éducatif relevant du ministère de l’Education avant la prochaine rentrée scolaire, selon le ministre de l’Education Fethi Slaouti.

- Publicité-

Le ministre a indiqué à la TAP en marge de la réunion conjointe qui s’est tenue entre les ministères de la Santé, de l’Education et l’Enseignement supérieur et la recherche scientifique que les élèves concernés par la vaccination sont pour la plupart, les candidats au baccalauréat.

Il a précisé que les élèves âgés de moins de 18 ans, atteints de maladies chroniques seront également vaccinés en vue de les protéger contre le coronavirus durant l’année scolaire 2021-2022.