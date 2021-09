Vaccination des plus de 18 ans non-inscrits sur le système Evax

Les citoyens âgés de 18 ans et plus non-inscrits sur le système Evax peuvent s’orienter vers les centres de vaccination et les centres de santé de base dans les différentes délégations pour s’inscrire et bénéficier du vaccin tout en présentant une pièce d’identité.

Selon un communiqué du ministère de la Ssanté rendu public vendredi, les personnes âgées entre 18 et 39 ans bénéficieront du vaccin CoronaVac et les personnes âgées de 40 ans et plus seront vaccinées avec Astrazeneca. Ces mesures prises pour vacciner les personnes non inscrites sur le système Evax ne sont pas adoptées lors des jours de vaccination massive prévue, a encore ajouté la même source.