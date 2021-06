Vaccins anti-Covid: l’Autorité palestinienne annule l’accord avec Israël

Indiquant qu’elle refusait de recevoir des doses « en passe d’être périmées », l’Autorité palestinienne vient d’annuler un accord avec Israël portant sur le transfert d’un million de doses de vaccins contre le coronavirus.

Plus tôt, vendredi, Israël avait en effet annoncé qu’il transférerait environ un million de doses de vaccins en échange d’un nombre similaire de nouvelles doses que les Palestiniens s’attendent à recevoir plus tard dans l’année. Il s’agissait, selon le ministère de la Santé palestinien, d’une initiative visant à « accélérer la campagne de vaccination », et mis en place après qu’Israël a été invité depuis des mois à faire plus d’efforts pour assurer l’accès des Palestiniens aux vaccins.

Le porte-parole de l’Autorité palestinienne a été clair : « après l’examen du premier lot de vaccins Pfizer reçu d’Israël, il a été découvert qu’il n’était pas conforme aux caractéristiques prévues par l’accord ». « Le gouvernement refuse donc des doses en passe d’être périmée » insiste-t-il lors de la conférence de presse, alors que déjà 90 000 doses avaient été reçues et sont sur le point d’être rendue.