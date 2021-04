Vaccins contre le coronavirus: Plus d’un milliard de doses injectées dans le monde

C’est un chiffre symbolique qui a été franchi samedi 24 avril 2021 à l’échelle du monde. Selon un comptage réalisé par l’AFP et basé sur les données et les sources officielles transmises par 207 pays ou territoires, plus d’un milliard de doses de vaccins contre la pandémie de Covid-19 ont été administrées dans le monde.

Les premières campagnes avaient débuté à la mi-décembre. Alors que la 500 millionième dose avait été administrée au bout de quatre mois, le 25 mars, il a fallu moins d’un mois pour doubler la mise.

Hors micro-États, Israël reste, de loin, le pays dont la campagne de vaccination est la plus avancée, près de six Israéliens sur dix étant déjà complètement vaccinés.

Dans le peloton de tête figurent également les Émirats arabes unis (plus de 51% de la population a reçu au moins une dose), le Royaume-Uni, les Émirats arabes unis (près de 50%), les États-Unis (42%), le Chili (41%), le Bahreïn (38%) ou encore l’Uruguay (32%).