Vaccins Covid-19 : Le G7 s’engage à distribuer plus d’un milliard de doses

Le G7 a convenu de distribuer plus d’un milliard de doses de vaccins contre le Covid-19 d’ici la fin de 2022 dans l’espoir d’éradiquer la pandémie, a annoncé le Premier ministre britannique à l’issue du sommet, dimanche 13 juin. « J’ai demandé à mes homologues d’aider à préparer et à fournir les doses nécessaires pour vacciner le monde d’ici la fin de 2022 », a déclaré Boris Johnson lors d’une conférence de presse. « Les dirigeants se sont engagés pour plus d’un milliard de doses » en les finançant ou via le dispositif de partage Covax, a-t-il ajouté. « La France a doublé ses propres engagements, de 30 à 60 millions de doses », a également précisé le président Emmanuel Macron.

Les sept pays les plus industrialisés ont par ailleurs demandé, dimanche, une enquête plus poussée de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur l’origine de l’épidémie de Covid-19 en Chine. Cette enquête doit être « transparente » et « menée par des experts », ont souligné les dirigeants dans le communiqué final publié en conclusion du sommet. Une première enquête avait été menée en janvier par dix scientifiques, mais ces derniers s’étaient plaints de nombreuses interférences politiques.