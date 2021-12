Valorisation des déchets: L’entreprise ITP 100 pour cent tunisienne innove

Alors que la crise des déchets se répand tel un feu de brousse en Tunisie, l’entreprise ITP développe la fabrication d’équipements utilisés dans la valorisation des déchets grâce à la technologie de Méthanation.

Elle a reçu la visite d’une délégation le Haut Représentant du Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) pour l’Afrique et le Moyen-Orient Nidhal Ouerfelli, le Directeur Général des Hydrocarbures au Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Rachid Ben Daly, et le Directeur Général de l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie, Fathi El Hanchi.

La délégation a pris connaissance du processus de valorisation appliqué par les unités techniques au sein de cette entreprise, qui est dirigée par des compétences 100 % tunisiennes et qui fabrique des équipements de haute technologie dans le domaine du traitement et la valorisation des déchets. Ces équipements sont entièrement exportés vers plusieurs pays européens.

Au cours d’une réunion tenue à cette occasion, ont été discutés les moyens pour que la Tunisie puisse bénéficier des technologies de valorisation et de traitement des déchets dans les futurs projets et des perspectives de la lutte contre la crise des déchets.