Variations des cours des actions en Bourse : 44 baisses contre 37 hausses

La balance des variations des cours des actions durant l’année 2019, a été légèrement plus marquée par les baisses qui ont touché 44 valeurs, que par les hausses de 37 valeurs, c’est ce qui ressort du “Bilan de l’activité boursière 2019″ publié, mardi, par la Bourse de Tunis.

Les valeurs les plus performantes durant l’année 2019, sont CELLCOM qui a clôturé l’année avec un rendement de 147,3%, suivi de MPBS (91,5%) et SIPHAT (76,5%).

En revanche, la baisse la plus importante a touché les titres SERVICOM, MIP et UADH qui se sont repliés respectivement de 66,8%, 63,3% et 49,7%.

Le volume global des échanges a enregistré, durant l’année 2019, un repli de 12,2%, pour atteindre 3367 MD. Sur la Cote de la Bourse, le volume des échanges a baissé en 2019, de 36,9% pour atteindre 1 590 MD, soit un volume moyen quotidien de 6,4 MD, contre 10,1 MD en 2018.

Les échanges de titres de capital ont représenté 84% du volume des échanges sur la Cote de la Bourse, pour un montant de 1 329 MD, contre 1 899 MD en 2018. Les transactions de blocs ont représenté une part de 34% du volume des échanges sur les titres de capital et une part de 29% sur la Cote de la Bourse, soit 456 MD, contre 470 MD en 2018. Quant à la part des transactions sur les titres de créances, elle a représenté 16% du volume traité sur la Cote, soit 261 MD en 2019, contre 621 MD en 2018.

Répartis par secteur, les échanges sur titres de capital ont été dominés par le secteur ” Biens de Consommation ” qui a accaparé 31,9% du volume des échanges sur la Cote, soit 424 MD, suivis par le secteur ” Finances ” ( 28%) et celui de la ” Santé ” (10,9%).

Les échanges sur les titres de capital ont été dominés par les Tunisiens avec une part de 72,2% du volume, suivi des OPCVM avec une part de 13,4%. Les étrangers ont accaparé une part de 12,8%, du volume sur les titres de capital.

Le montant des transactions sur le marché Hors Cote a augmenté de 22,5% pour atteindre 203 MD. Les opérations d’enregistrement et les déclarations ont progressé de 36,8%, à 1 574 MD.