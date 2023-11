Vaste incursion israélienne à Jénine. Des enfants tués de sang-froid

Les forces israéliennes ont lancé une vaste incursion dans la ville de Jénine, en Cisjordanie, qui a donné lieu à des affrontements armés et à la fermeture des hôpitaux de la région dans la nuit de mardi à mercredi, alors que des victimes commençaient à être signalées.

L’agence de presse palestinienne Wafa a fait état de raids sur des maisons dans l’est de Jénine, de bulldozers coupant l’électricité et détruisant des infrastructures, ainsi que d’une attaque de drone. Huit personnes ont été blessées lors de l’opération qui a débuté mardi soir. Deux enfants palestiniens, âgés respectivement de 8 et 15 ans, ont été tués de sang-froid par des militaires du Tsahal embusqués

Des vidéos et des photographies montrent les dégâts causés aux maisons, aux voitures et aux routes au cours d’une opération à laquelle participeraient des centaines de soldats israéliens . Il s’agit de la dernière d’une série d’affrontements dans la ville palestinienne occupée et dans le camp de réfugiés qui s’y trouve depuis le 7 octobre.

Jénine est depuis longtemps un centre de la résistance palestinienne à Israël, avec une série d’affrontements meurtriers depuis que le Hamas a lancé son attaque depuis Gaza. Quatorze personnes ont été tuées dans des combats au début du mois, et cinq ont été tuées cette semaine après que les forces israéliennes ont lancé un raid visant à arrêter un militant présumé.

Christos Christou, directeur international de Médecins Sans Frontières, a déclaré mardi soir qu’Israël avait interdit l’accès à l’hôpital Khalil Souleiman pendant le raid, ce qui signifie qu' »il n’y avait aucun moyen pour les patients blessés d’atteindre l’hôpital, et il n’y a aucun moyen pour nous d’atteindre ces personnes ».

Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que les forces israéliennes avaient bloqué l’entrée de l’hôpital gouvernemental de Jénine pendant 40 minutes, empêchant les médecins de transférer à l’hôpital un patient blessé par balle à la jambe. Le patient a ensuite été arrêté, a ajouté lr Croissant-Rouge.