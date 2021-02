VaTech Wabag construira des stations d’épuration pour la SONEDE

La société Vatech Wabag, spécialisée dans le service de traitement et de dessalement d’eaux usées et potable, a annoncé qu’en consortium avec un partenaire local, elle a obtenu de la Société Nationale D’exploitation Et De Distribution Des Eaux (‘SONEDE’) une commande pour la conception et la construction de stations d’épuration liées au barrage de Kasseb, d’une capacité de 30 millions de litres d’eau par jour(MLD) .

- Publicité-

Le projet d’un coût de 11 millions d’euros comprend la conception, l’ingénierie, la construction, la fourniture, l’installation et la mise en service d’une station d’épuration utilisant une technologie avancée de clarificateur à lamelles. Le projet, financé par la KfW, sera exécuté sur une période de 20 mois. Il comprend également l’exploitation et la maintenance de la station pour une période de 6 mois.

Guhan Kandasamy, gestionnaire principal Afrique, a déclaré : « Cette nouvelle commande de la SONEDE consolide notre position sur le marché et renforce notre relation avec nos clients ».