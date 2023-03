Veillée d’armes à New York avant la possible inculpation pénale de Trump

Des barrières de police devant la Trump Tower et le palais de justice de Manhattan; davantage de forces de l’ordre et de journalistes que de manifestants pro-Trump: New York attend la possible inculpation pénale historique de l’ancien président des Etats-Unis.

Dans un dernier communiqué mardi de l’équipe de campagne de Donald Trump pour la présidentielle de 2024, une photo montre deux manutentionnaires de la police de New York (NYPD) déchargeant tranquillement d’un camion une barrière métallique.

Avec un message censé dramatiser et solenniser l’instant: « Des barricades sont en train d’être disposées autour du tribunal pénal de Manhattan, au moment où notre nation attend une annonce pour savoir si le président Donald J. Trump va être INCULPÉ bien qu’il n’ait commis AUCUN DÉLIT ».

Plusieurs médias évoquent maintenant un communiqué du procureur, mercredi, annonçant l’inculpation et, seulement la semaine prochaine, la comparution de Donald Trump devant le tribunal pour lui signifier les poursuites et le placer symboliquement quelques minutes en état d’arrestation.

Pour un président américain, qu’il soit en exercice ou qu’il ait quitté la Maison Blanche, ce serait sans précédent.

Donald Trump serait alors photographié, ses empreintes digitales relevées et il pourrait même être brièvement menotté, selon la procédure pénale américaine.

Les autorités judiciaires new-yorkaises veulent cependant éviter un tel spectacle et la pagaille médiatique et politique qui s’en suivrait.

Le milliardaire a dénoncé une « chasse aux sorcières » menée par les démocrates, mais ses appels à « manifester » ont fait chou blanc.