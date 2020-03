Veiller au respect de la loi pour empêcher la propagation du Covid-19

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a réitéré, au cours d’une séance de travail, mercredi, au siège du ministère de l’Intérieur, sur la nécessité de veiller au respect de la loi pour freiner la propagation du Covid-19.

Fakhfakh a, à cette occassion, tenu à saluer les efforts de l’institution sécuritaire, notamment en cette conjoncture délicate, réaffirmant l’impératif de faire preuve de vigilance et de promptitude, eu égard au rôle majeur des forces de l’ordre dans la préservation de l’intégrité du territoire.

Il a, aussi, appelé les Tunisiens et les Tunisiennes à faire preuve d’esprit solidaire et de sens des responsabilités, les exhortant à soutenir les efforts de l’Etat dans la lutte contre la pandémie de coronavirus, à respecter la loi et à se conformer aux mesures de préventives.

Le chef du gouvernement a, dans ce sens, pris connaissance des préparatifs mis en place par le département de l’Intérieur, sur les plans logistique et humain, pour faire respecter le couvre-feu, décrété, mardi soir, par le président de la République.