Venari Security crée un nouveau centre d’excellence à Tunis

Venari Security, société de cybersécurité basée à Londres, ouvre un centre d’excellence à Tunis. Ce centre, qui accueillera plus de vingt spécialistes talentueux du développement, de la recherche et de la cybernétique, marque le début de l’important investissement de Venari Security dans la région.

L’entreprise prévoit de doubler la taille de ses effectifs à Tunis en 2022, passant à plus de quarante employés et générant de nouvelles opportunités pour les spécialistes de la cybersécurité. L’équipe développera la plateforme d’analyse du trafic crypté (ETA) de Venari Security. Sans décryptage, la plateforme s’appuie sur l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse comportementale, permettant aux organisations de mieux comprendre leur surface d’attaque du trafic crypté en détectant les comportements anormaux et en adhérant à la conformité interne et réglementaire.

L’année dernière, Venari Security a levé 8,1 millions de dollars lors d’un tour de financement de série A en 2021. Lane Bess, Paddy McGuinness, Cris Conde et bien d’autres ont soutenu l’entreprise. Ce financement a permis à l’entreprise de créer le Centre d’excellence de Tunis.

Venari Security envisage également d’organiser une série d’événements de mise en réseau entre la mi-février et la fin février afin de mettre en relation les cadres supérieurs du centre d’excellence avec les chefs d’entreprise locaux.

« Nos employés basés à Tunis font partie intégrante de l’équipe de Venari Security, et nous sommes fiers d’annoncer cet investissement qui témoigne de notre engagement durable dans la région. Nous avons alloué une part importante de notre financement de série A pour reconstruire la plateforme et équiper nos employés à Tunis d’un environnement où ils se sentent à l’aise pour collaborer. Un endroit qu’ils peuvent considérer comme leur foyer », a déclaré Tom Millar, PDG de Venari Security.

« Le lancement du centre d’excellence est une occasion passionnante de créer un nouveau hub pour certains des meilleurs talents que la Tunisie a à offrir. Nous sommes en pleine expansion et nous cherchons à entrer en contact avec des personnes intelligentes et ambitieuses issues de diverses disciplines pour rejoindre l’équipe de Venari Security », a ajouté Wajih Kharroubi, responsable de l’ingénierie chez Venari Security. « Au Centre, nous développerons une solution à l’un des prochains grands défis de la cybersécurité : la menace d’une activité malveillante dissimulée sur des réseaux cryptés. Nous espérons faire du Centre d’excellence un exemple brillant de R&D et d’innovation en matière de cybersécurité dans la région, tout en établissant des liens avec les entreprises locales pour les aider à surmonter les défis de conformité et de sécurité auxquels elles sont confrontées au quotidien. »

Le Centre d’excellence ouvrira le 16 février 2022 au City Lake Center sur les Berges du Lac 2, Tunis.