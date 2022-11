Venezuela : Le pouvoir et l’opposition signent un accord, Washington allège les sanctions

Le pouvoir vénézuélien et l’opposition ont signé, samedi 26 novembre, « un second accord partiel en matière de protection sociale » après des pourparlers à Mexico, également suivis de près par Washington, Paris, Madrid, Oslo et Bogota. L’accord a poussé les États-Unis à faire un premier pas vers l’allègement des sanctions imposées au pays d’Amérique du Sud.

Les représentants du président Nicolas Maduro et de l’opposition ont signé cet accord aux termes de négociations qui représentent « un espoir pour toute l’Amérique latine » et « le triomphe de la politique », a salué le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard.

Peu après, les États-Unis ont applaudi l’accord, « une étape importante dans la bonne direction », selon un haut responsable américain. « Nous nous associons à la communauté internationale qui salue la reprise des négociations », a indiqué ce haut responsable ayant requis l’anonymat.

L’accord devrait permettre de nouveaux allègements des sanctions américaines envers le régime de Caracas. Washington a pris un autre pas dans ce sens peu après l’annonce de l’accord, le département du Trésor autorisant le géant pétrolier Chevron à reprendre partiellement ses activités d’extraction de pétrole dans le pays. Cela avec sa co-entreprise détenue dans ce pays et en partenariat avec l’entreprise publique Petroleos de Venezuela (PdVSA). Chevron doit cependant s’assurer que « PdVSA ne reçoive aucun revenu des ventes de pétrole réalisées par Chevron ».