Un vent du nord-ouest soufflera fort cette nuit et demain lundi sur le nord, le centre y compris sur les hauteurs et les côtes et localement au sud du pays, selon un bulletin de suivi de l’INM. Il soufflera en rafales et sa vitesse variera entre 45 et 65 km/h et pourrait atteindre momentanément 90 km.

La vitesse du vent devrait baisser progressivement, à l’intérieur du pays, lundi pendant la nuit.

- Publicité-