Un vent fort se poursuit près des côtes et s’affaiblira progressivement à partir de cet après-midi.

La mer sera très agitée à agitée l’après-midi sur les côtes Est et les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de pêche et de navigation.

Les températures maximales seront comprises entre 26 et 32 °C dans le nord et les hauteurs et entre 32 et 38 °C dans le reste des régions.

Ciel peu nuageux sur toutes les régions.