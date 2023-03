Vent fort sur le sud: Alerte orange à Kebili

Le vent soufflera fort à très fort, ce dimanche, sur le sud du pays, avec une vitesse variant entre 50 et 70 km/h, et peut atteindre, temporairement les 90 km/h sous forme de rafales.Il sera accompagné de phénomènes de sable, d’après un bulletin publié, dimanche matin, par l’Institut national de météorologie (INM).

La carte de vigilance actualisée attribue la couleur orange au gouvernorat de Kébili, ce qui signifie un haut niveau d’alerte et de prudence en raison du danger pouvant résulter des fortes rafales de vent.

Le niveau d’alerte a été réduit dans le reste des gouvernorats du sud, et la couleur jaune leur a été attribuée, mais il faut toujours faire preuve de vigilance au cours des activités quotidiennes.

