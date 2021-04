L’Institut National de la Météorologie prévoit, ce samedi et dimanche, 3 et 4 avril, des rafales de vents de sable forts dans les régions du sud, avec une vitesse maximale oscillant entre 60 et 80 km/h.

- Publicité-

Ces vents seront accompagnés de phénomènes de sable et de poussière et entraîneront une baisse de visibilité horizontale de moins de 400 mètres, prévient l’INM dans un bulletin de suivi.