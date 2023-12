Vents forts aujourd’hui et demain dans le nord et le centre

Des vents forts à très forts seront enregistrés aujourd’hui et demain 22 décembre 2023, dans le nord et le centre du pays, selon un bulletin spécial publié par l’Institut National de la Météorologie (INM).

la vitesse du vents oscillera entre 60 et 80 km/h atteignant provisoirement, sous forme de rafales, 110 km/h surtout dans la région du Cap BON, à l’extrême Nord et sur les hauteurs des gouvernorats de Kasserine, Zaghouan, Siliana et Kairouan.

La même source a fait observer que les vents s’apaiseraient progressivement à partir de samedi 23 décembre 20203.

- Publicité-