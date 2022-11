Vers la conclusion d’un partenariat entre le ministère de l’emploi et la BFPME en matière d’initiative personnelle

Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle Nasreddine Nsibi a examiné mardi avec le directeur général de la banque de financement des petites et moyennes entreprises (BFPME), Labid Zaafran les moyens de développer la coopération bilatérale. Un accord a été conclu à cette occasion portant sur l’élaboration d’une convention de partenariat pour booster le travail commun en matière d’initiative privée, indique un communiqué du ministère rendu public mercredi. Les deux parties ont également évoqué les moyens de consolider la création de projets notamment dans les secteurs à valeur ajoutée et à forte employabilité tout en offrant des garanties assurant la pérennité du projet. Nsibi a souligné par la même occasion le rôle important joué par la banque contribuant au développement et à la promotion de l’initiative personnelle. Il a aussi affirmé l’impératif d’examiner les moyens de consolider le travail mixte visant à faciliter les procédures pour financer la création des projets. Le directeur général de la BFPME a pour sa part exprimé la disposition de la banque pour réussir les programmes de coopération afin de consolider les efforts de l’Etat en matière d’encouragement des jeunes dans la création des projets.

