Vers un Copil tuniso-britannique pour la formation en Anglais des enseignants et inspecteurs

La création d’un comité de pilotage mixte tuniso-britannique chargé de mettre en œuvre le nouveau programme d’anglais et de renforcer les relations bilatérales dans le secteur éducatif, a été au centre d’un entretien tenu hier mardi entre le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, et l’ambassadrice du Royaume Uni en Tunisie, Helen Winterton.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du minisrère de l’éducation, la réunion, à laquelle a également assisté la directrice du centre culturel britannique (British Council) à Tunis, Jill Coates, a porté sur le renforcement des relations entre les deux pays, en particulier dans le domaine de la formation des enseignants inspecteurs et formateurs, ainsi que l’échange d’expertises dans le domaine de la pédaogie de l’enseignement.

Les deux parties ont exprimé leur volonté d’élargir les perspectives de coopération pour renforcer les compétences professionnelles notamment à travers la formation et le développement des ressources pédagogiques en anglais et des programmes mis en œuvre dans le cadre de la coopération bilatérale.

A cette occasion, l’ambassadrice s’est félicité pour le partenariat avec le ministère de l’éducation et pour le succès des programmes saluant l’excellence du projet de l’école de la deuxième chance qui garantit l’encadrement des élèves ayant décroché l’école et les aide à regagner leurs établissements scolaires.