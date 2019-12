Vers la création d’une aire de détente sur les frontières tuniso-algériennes

La Tunisie et l’Algérie ont convenu, mardi, de mettre en place un projet conjoint visant la création d’une aire de détente et de loisirs sur leur zone frontalière.

” Ce projet vise à offrir aux citoyens tunisiens et algériens qui traversent la frontière, un espace qui leur permettra de se distraire durant leur transit, a indiqué la ministre algérienne de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatima Zohra Zerouati, à l’issue d’une rencontre tenue, mardi, avec son homologue tunisien Mokhtar Hammami, en marge de la 25e conférence des Parties sur le Climat qui se déroule à Madrid.

Dans une déclaration aux médias, à l’issue de cette rencontre, elle a fait savoir qu’une réunion préliminaire se tiendra entre les deux parties vers la fin de janvier afin de mettre en œuvre ce projet cofinancé conjointement par les deux pays.

D’après le ministre des Affaire Locales et de l’Environnement, d’autres projets bilatéraux visant à valoriser la gestion des déchets et à développer le partenariat entre les collectivités territoriales et les villes, seront également lancés. Et d’ajouter que la Tunisie et l’Algérie solliciteront des ressources financières auprès du Fonds Vert pour le Climat pour financer ces projets.