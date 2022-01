Vers la mise en place de nouvelles politiques publiques et des programmes visant à booster l’activité économique dans les régions

Trois études sur les disparités économiques, la transition énergétique et l’internationalisation des entreprises, ont appelé la Tunisie à mettre en place de nouvelles politiques publiques et des programmes concrets à même de booster l’activité économique dans les régions de l’intérieur.

Elles ont également préconisé davantage d’appui aux questions de l’environnement outre la dynamisation de la diplomatie économique.

Au cours de la 3ème réunion de la commission du dialogue stratégique entre le ministère de l’économie et de la planification et l’agence française de développement (AFD), tenue mardi , les participants ont passé en revue les recommandations présentées par les commissions spécialisées chargées d’assurer le suivi des différents volets prioritaires déjà fixés dans le cadre de ces études.

il s’agit des volets relatifs à la lutte contre les disparités économiques et sociales,notamment, aux niveaux du revenu et des régions, l’appui à la transition énergétique et écologique et la stratégie d’internationalisation des entreprises tunisiennes ciblant le marché africain.

La 3ème réunion du dialogue stratégique s’est tenue sous la présidence du ministre de l’économie et de la planification Samir Saed avec la participation à distance du directeur du département Afrique du nord au sein de l’AFD Christian Yoka outre le directeur du bureau de Tunis de ladite agence , précise un communiqué du ministère de l’économie et de la planification.

Les études ont été réalisées par le centre de recherches économiques et sociales, l’institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives, un bureau d’études et le conseil des analyses économiques et l’appui de l’AFD