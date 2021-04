Vers la mise en place des mesures nécessaires au transport des céréales

La mise en place des mesures nécessaires au transport ferroviaire et terrestre (par camions) des céréales et l’élaboration en amont d’un programme de travail pour déplacer les céréales collectées des centres de collecte vers les dépôts de l’Office des Céréales ou les moulins, notamment, les céréales stockées à l’air libre, telles sont les recommandations d’une réunion tenue, lundi, au ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.

Les participants à cette réunion ont, également, recommandé la poursuite des opérations d’aménagement des centres de collecte et la garantie des intrants nécessaires pour maintenir la qualité des grains récoltés.Il s’agit également de programmer des séances de travail dans les régions pour résoudre les problèmes attendus au début de la saison de collecte et une réunion avec les ministères concernés et la profession pour examiner les préoccupations sectorielles.Cette réunion consacrée à l’Office des Céréales a permis également de passer en revue les problèmes financiers, commerciaux et logistiques de cette structure et ses préparatifs pour la saison de collecte 2021.

Le ministre de l’agriculture par intérim, Fadhel Kraiem a recommandé d’augmenter les superficies ensemencées pour réaliser l’autosuffisance en blé solide et de préparer à l’avance la saison 2021/2022, notamment en termes des besoins en engrais et des quantités d’engrais chimiques à fournir par le Groupe Chimique Tunisien (GCT).A rappeler que les superficies ensemencées en céréales ont atteint 1,127 hectare, jusqu’au 1er avril 2021, soit 89% de la surface programmée.

Les superficies de céréales sont réparties comme suit: blé dur 542 mille hectares, 65 mille hectares de blé tendre, 510,5 mille hectares d’orge, et 9,5 hectares en triticale. Ces superficies sont réparties entre les régions du nord (832 mille hectares) et les régions du centre et du sud (295 mille hectares)