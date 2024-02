Vers la mise en place d’un système commercial plus équitable

La Tunisie a souligné son attachement à la nécessité de mettre en place un système commercial plus équitable, lequel prendra en considération les spécificités des pays en développement et des pays les moins développés, tout en garantissant que le commerce soit lié au développement et au développement durable.

Les grandes lignes de la position de la Tunisie ont été présentées par la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rejeb, qui participe à la 13e Conférence ministérielle de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), tenue du 26 au 29 février 2024, à Abou Dhabi (aux Emirats Arabes Unis).

Ben Rejeb préside la délégation tunisienne à cette conférence biennale, à laquelle participent les ministres du Commerce et les délégations de 164 Etats membres de l’OMC.

En marge de la 13e Conférence ministérielle de l’OMC, la ministre du commerce a participé à l’ouverture du «Sommet des femmes d’affaires», organisé en partenariat, avec le Centre du commerce international (ITC) et l’OMC. Cet événement constitue une opportunité pour inciter la communauté internationale à renforcer la participation des femmes dans le commerce international, selon un communiqué publié, lundi, par le département du Commerce.

Ben Rejeb a pris part, en outre, à l’initiative conjointe entre l’OMC et la Banque mondiale (BM) sur le projet « Commerce numérique pour l’Afrique » qui concerne 9 pays africains visant à transformer le commerce numérique en tant que catalyseur du développement de l’Afrique.

La ministre tunisienne a participé, également, au lancement d’un nouveau fonds de 50 millions de dollars. Il s’agit d’un programme de fonds pour soutenir les femmes exportatrices à l’initiative de l’OMC et l’ITC à Genève.

Cette initiative vise à faciliter et inciter le travail des femmes entrepreneures en vue de créer des projets d’exportation via le commerce électronique.

Par ailleurs, la ministre du commerce a eu des rencontres avec la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala et la directrice exécutive du Centre du commerce international (ICT), Pamela Cook-Hamilton.

Ben Rejeb a exprimé, à cette occasion, l’appui de la Tunisie au système commercial multilatéral et ses aspirations à réussir ce conclave en parvenant à des décisions visant à réaliser le développement et à renforcer la participation, des pays en développement, au commerce international.