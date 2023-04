Vers la mise en place d’une charte de partenariat entre la FTAV et la FTH pour améliorer leurs relations professionnelles

La Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV) et la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) ont convenu de mettre en place une charte de partenariat et de coopération, qui vise à améliorer davantage leurs relations professionnelles.

Le 31 mars 2023, les deux fédérations ont tenu une séance de travail pour discuter des principaux problèmes qu’affrontent les professionnels du secteur du tourisme, en préparation de la saison 2023, selon un communiqué publié dimanche par la FTAV.

La séance de travail présidée par les présidents de la FTAV, Ahmed Bettaieb et de la FTH, Dorra Miled a permis de passer en revue le phénomène de la concurrence déloyale entre les agences de voyages tunisiennes et leurs concurrents mondiaux qui offrent des prix de réservations avantageux aux touristes tunisiens.

La séance a permis également, de mettre l’accent sur des questions relatives au respect des clients dans les hôtels de l’horaire de leur départ (check-out) selon la règlementation en vigueur, pour éviter les problèmes d’accueil de nouveaux clients.

Le ministère du Tourisme ambitionne de voir évoluer, au cours de l’année 2023, les indicateurs du secteur réalisés en 2019, avant la pandémie du COVID-19, qui a engendré une régression du secteur touristique. D’ailleurs certains de ces indicateurs ont enregistré une amélioration en 2022.

