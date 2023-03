Vers la mise en place d’une plateforme de prospection des besoins des entreprises économiques implantées en Tunisie

« Le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle travaille actuellement sur la mise en place d’une plate-forme de prospection des besoins des entreprises économiques installées en Tunisie en vue de répondre rapidement à leurs demandes pour leur permettre de développer leur compétitivité », a souligné jeudi Abdelkader Jammali, chef de cabinet du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle lors de son entretien avec l’ambassadeur de Singapour en Tunisie Anthony Ang.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du ministère, Jammali a signalé que cette initiative vise à regagner la confiance des investisseurs dans différents secteurs notamment ceux à forte valeur ajoutée comme l’énergie, l’industrie pharmaceutique, les technologies de l’information et de la Communication et l’industrie des composants automobiles.

Les deux parties ont convenu de renforcer les négociations entre le centre national de formation des formateurs et de l’ingénierie de la formation et l’institut singapourien de l’apprentissage technique et de la formation pour identifier les domaines du partenariat et signer un mémorandum d’entente dans ce sens.

En outre, les deux responsables ont examiné les moyens d’établir de nouveaux partenariats dans le domaine de la formation professionnelle à travers l’usage des nouvelles techniques et l’organisation de visites à Singapour pour prendre connaissance de l’expérience de l’Institut d’apprentissage et de formation singapourien dans la réponse aux besoins des entreprises économiques en main d’œuvre qualifiée.