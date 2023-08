Vers la production annuelle d’environ 250 mille tonnes de l’huile d’olive à l’horizon 2035

La stratégie de promotion des chaînes de valeurs de l’olive et d’huile d’olive ambitionne de produire annuellement environ 250 mille tonnes de l’huile d’olive, à l’horizon 2035.

Elaborée par le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, cette stratégie, dont une copie est parvenue à la TAP, vise à exporter annuellement environ 200 mille tonnes de l’huile d’olive et à assurer 50 mille tonnes de ce produit en moyenne de consommation sur le marché intérieur.

Elle prévoit, également, d’améliorer la production, la qualité et la valorisation, et ce, à travers le renouvellement des vieilles plantations (1000 hectares/an), la diversification des variétés, l’intensification des oléicultures pluviales (10 mille/hectare), l’amélioration de la production et la gestion des ressources naturelles…

La stratégie de promotion des chaînes de valeurs de l’olive et d’huile d’olive à l’horizon 2035, envisage de valoriser la qualité des olives, de renforcer les programmes orientés vers la recherche scientifique et de partenariat avec le secteur privé outre le développement d’une base de données analytiques spécialisées…

Parmi les autres objectifs de cette stratégie figurent la diversification des exportations vers des pays hors de l’Union Européenne et l’accès à de nouveaux marchés tels que le Japon, la Chine, l’Inde et les pays de l’Afrique.

Il s’agit, également, de diversifier les produits et d’accroitre les exportations.

La stratégie traitera, en outre, plusieurs dossiers tels que la gouvernance du système oléicole et l’huile d’olive et la redistribution des rôles entre les différents acteurs et le financement de la filière à travers la révision des avantages et les mesures et en facilitant l’accès aux financements nécessaires aux acteurs du système.

