Vers la réalisation d’études conjointes dans le domaine des technologies de l’économie dans l’énergie

Des études conjointes dans le domaine des technologies de l’économie dans l’énergie seront réalisées par l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie(ANME) et la Tunisian Automotive Association(TAA) .

En vertu d’une convention signée, vendredi, par le directeur Général de l’Agence nationale pour la maîtrise de l’énergie(ANME), Fethi Hanchi et le président de la Tunisian Automotive Association(TAA) Nabhan Bouchaala, ces études peuvent être appliquées par la suite dans le secteur des industries automobiles.

Cette convention vise, également, à renforcer la coopération entre l’ANME et la TAA, à travers la formation d’une commission de suivi pour évaluer l’avancement des entreprises adhérentes à l’association dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.

Elle s’inscrit dans le cadre de l’application de la politique de l’Etat dans le programme de transition énergétique et de l’accompagnement des entreprises industrielles en matière d’économie d’énergie, selon un communiqué publié, par l’ANME.

Cette initiative s’inscrit, également, dans le cadre de l’Initiative spéciale » Emploi décent pour une transition juste « , et ce, à travers le projet » Partenariats pour l’emploi et l’appui aux petites et moyennes entreprises en Tunisie » mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et mis en œuvre par la GIZ Tunisie, en étroite coopération avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

- Publicité-