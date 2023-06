Vers la reprise de la ligne aérienne Tunis-Damas et la création d’une ligne maritime entre les deux pays

La Syrie et la Tunisie ont discuté de la coopération et de la coordination des transports aériens, maritimes et terrestres, ainsi que de l’activation et du développement des accords signés dans le domaine agricole.

Ces discussions ont eu lieu lors des réunions qui ont groupé le ministre du transport Zuhair Khuzaym et l’ambassadeur tunisien à Damas, Mohamed Mhadhebi qui a fait part de la volonté du ministère tunisien du Transport de développer les relations et a souligné l’importance de réactiver la ligne aérienne entre les deux destinations et d’activer l’activité commerciale, économique et touristique entre les deux pays, précise l’agence de presse syrienne SANA.

Le ministre syrien de l’Agriculture et de la réforme agraire, Mohamed Hassan Qatna, a également rencontré l’ambassadeur tunisien et a discuté de la nécessité de revoir les accords signés entre les deux parties dans le domaine de l’agriculture et de parvenir à un accord-cadre clair et complet.

Il a proposé la création d’une ligne maritime entre la Syrie et la Tunisie pour le transport des produits agricoles, d’un marché commun et l’octroi d’avantages préférentiels pour faciliter le transport de ces produits.

L’ambassadeur tunisien a souligné la nécessité de passer d’accords généraux à des accords spécialisés et d’accélérer leur mise en œuvre afin de faire face aux impacts des années précédentes.

Il a souligné la volonté du gouvernement tunisien de développer la coopération et l’échange de produits, d’informations, de recherches et d’expertise.