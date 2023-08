Vers l’accélération de l’exécution des réformes liées à l’amélioration du climat de l’investissement

Le ministre de l’Economie et de la planification, Samir Saïed a souligné l’importance d’accélérer l’exécution des réformes, notamment celles liées à l’amélioration du climat de l’investissement et des affaires, d’autant plus que la Tunisie a besoin de rattraper le retard subi en matière de croissance économique, qui a enregistré au cours du 2ème trimestre de 2023 un taux de 0,6%. Le ministre a ajouté vendredi, dans une déclaration à l’Agence TAP, lors de l’ouverture de la rencontre régionale pour la promotion de l’investissement dans les gouvernorats du Nord-est , tenue à Hammamet, qu’il est impératif d’examiner les moyens permettant de sortir de cette crise .

Il a relevé que le processus de l’investissement et de l’entrepreneuriat en Tunisie est confronté à plusieurs difficultés, notamment en ce qui concerne la législation, les mesures administratives complexes et la faiblesse de l’infrastructure et de la logistique dans certaines régions. Il a mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les efforts pour que l’investissement privé soit un moteur essentiel du développement économique et social et pour la création d’emplois. Le ministre a souligné l’importance de travailler ensemble avec les parties concernées et les députés du peuple pour formuler des propositions opérationnelles, permettant de développer les systèmes législatifs relatifs à l’investissement public, notamment pour rompre avec la bureaucratie, libérer l’administration et offrir des services rapides et de qualité . Il a rappelé que le gouvernement a œuvré, au cours de la dernière période, à instaurer les conditions de réussite, pour la mise en place du plan de développement 2023-2025, la concrétisation des réformes et des mesures de promotion de l’activité économique et pour le rétablissement des équilibres financiers de l’Etat.