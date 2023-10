Vers l’amélioration de la production agricole pour renforcer la sécurité alimentaire

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Abdelmonem Belati a appelé les membres de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, à conjuguer les efforts en vue d’améliorer la production agricole et la productivité, afin de renforcer la sécurité alimentaire des pays membre de l’organisation.

Belati, qui effectue une visite de travail au Qatar du 1er au 4 octobre 2023 et a représenté la Tunisie au forum de haut niveau de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire à Doha, a souligné, la nécessité de la mise à jour des plans, programmes et des mécanismes pour faire face aux défis survenus et saisir les opportunités disponibles, selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Agriculture.

Dans son intervention dans le cadre des travaux du forum organisé le 1er octobre, le ministre a indiqué que l’examen de la question de la sécurité alimentaire dans les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), durant cette période, illustre la vision prospective et opportune par les responsables chargés du développement agricole dans les pays membres de l’organisation,compte tenu des changements radicaux et accélérés vécus dans le monde à tous les plans, notamment la hausse des prix des produits alimentaires, de l’énergie, du carburant, et les changements climatiques et son impact sur le secteur agricole .

Dans le cadre de cette visite, le ministre a pris part à plusieurs événements régionaux liés au renforcement de la sécurité alimentaire, notamment les travaux de la 9ème Conférence ministérielle de la coopération islamique sur la Sécurité alimentaire et le Développement agricole au Qatar qui s’est tenue le 2 octobre 2023 sur le thème : » Vers la réalisation des Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030 dans les Etats membres de l’OCI «

Le ministre de l’Agriculture, qui a assure l ouverture de la sixième séance plénière de l’Organisation islamique pour la sécurité alimentaire en sa qualité de président de la 5ème séance plénière, où il a cédé ses fonctions au ministre qatarien de la Municipalité, Abdullah bin Abdulaziz bin Turki Al-Subaie, a souligné l’engagement de la Tunisie à renforcer la coopération internationale, à échanger des connaissances et à œuvrer conjointement vers un avenir meilleur pour renforcer la sécurité alimentaire.

L’Organisation pour la coopération et la sécurité alimentaire, relevant de (OCI), a été créée en 2016 dans la ville de Nur-Sultan, en la République du Kazakhstan , dans le but que les Etats membres assurent leur sécurité alimentaire durable et réalisent le développement socio-économique, à travers la promotion de programmes de développement agricole, l’utilisation optimale de la science et de la technologie dans les domaines agricole et alimentaire et la fourniture des aides humanitaires

