Vers le Recrutement de 1039 cadres dans 193 municipalités en 2020

Le ministre des Affaires locales et de l’Environnement, Mokhtar Hammami a indiqué qu’il est prévu de recruter, durant le premier trimestre de 2020, au moins 1039 cadres supérieurs au profit de 193 municipalités.

Dans une déclaration de presse, mardi, en marge d’une rencontre organisée par le ministère, à Tunis, pour présenter les résultats de l’évaluation annuelle du rendement des municipalités au titre de 2018, Hammami a fait savoir que 4 cadres supérieurs, en moyenne, seront recrutés dans les nouvelles municipalités qui manquent de compétences.

Il est aussi prévu, selon le ministre, que le niveau d’encadrement dans les municipalités s’élève à 15% en juin 2020, contre 11% actuellement.

Des fonds d’une valeur de 45 millions de dinars sont alloués à ces recrutements, a-t-il déclaré, précisant, toutefois, que l’exécution de ces recrutements est tributaire du parachèvement de la procédure juridique y afférente.

Et de préciser “l’augmentation du taux d’encadrement dans les municipalités s’inscrit dans le cadre du programme de décentralisation qui s’étend sur 27 ans”, ajoutant que durant les 9 dernières années, le nombre de cadres dans les municipalités s’est élevé à 3846.

Sur un autre plan, Hammami a évoqué les réalisations accomplies ces dernières années, notamment l’augmentation des investissements municipaux à 1220 millions de dinars entre 2015 et 2019, contre 932 millions de dinars entre 2010 et 2015, soit une augmentation de 25% dans les programmes d’investissements municipaux.