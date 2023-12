Vers le renforcement de la compétitivité des produits tunisiens face aux produits turques

Le Projet de Loi de Finances 2024 adopté, le 10 décembre 2023, par l’Assemblée des Représentants du Peuple et signé par le président de la République, a instauré un article instaurant des mesures tarifaires exceptionnelles sur une liste de produits importés de la Turquie.

Cet article a été adopté avec 136 voix stipule l’application de tarifs douaniers exceptionnels sur une liste de produits d’origine turque sur une période de trois ans, à partir du 1er janvier 2024.

Ces tarifs seront levés progressivement dans les deux années qui suivent la période de leur mise en application.

Le ministère du Commerce et du développement des exportations, a signé le 3 décembre 2023, à Istanbul, avec son homologue turc, la décision du Conseil de partenariat tuniso-turc, stipulant la révision de l’accord de libre-échange conclu entre la Tunisie et la Turquie, à travers l’adoption de trois principales mesures.

Cet accord stipule trois mesures relatives à la fixation d’une liste des produits agricoles et industriels ainsi que la promotion des investissements turcs en Tunisie.

Ainsi, la révision de l’accord concerne la liste des produits industriels, ayant un similaire fabriqué localement, en les soumettant à nouveau, aux droits de douane, durant 5 ans, à travers l’augmentation des droits, actuellement à des taux oscillant entre 27% et 37,5% ( représentant 75% des droits appliqués en droit commun, c’est à dire les tarifications standards de la clause de la nation la plus favorisée (NPF)).

Il s’agit également de la révision des produits agricoles, à travers l’obtention des concessions unilatérales, de la partie turque, dans l’objectif de renforcer les exportations tunisiennes vers la Turquie, et ce sous forme des quotas annuels exonérés des droits de douane.

S’agissant de la 3ème mesure, elle concerne le renforcement des investissements turcs en Tunisie et l’organisation d’un forum d’investissement tuniso-turc.

Au cours des 10 premiers mois de 2023, le déficit commercial de la Tunisie a atteint 15856,6 millions de dinars (MD), lequel revient essentiellement au déficit enregistré avec quelques pays, dont la Turquie ( -2807,7 MD), sachant que les importations de la Tunisie provenant de ce pays ont régressé de 23% , selon les statistiques de l’Institut national de la statistique (INS) publiées en novembre 2023.