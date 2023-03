Vers l’élaboration des programmes de partenariat entre le ministère des affaires sociales et la ligue des états arabes

La coordination portant sur les programmes de coopération entre le ministère des affaires sociales et la ligue des états arabes durant la prochaine période et la mise en place d’un calendrier fixant les différentes activités prévues ont été au centre d’une réunion tenue jeudi entre le ministre des affaires sociales, Malek Zahi et le ministre chargé du volet technique au conseil des ministres arabes des affaires étrangères, Tarek Nabolsi. Les deux parties ont évoqué également les initiatives qui seront présentées à l’assemblée générale des Nations Unies à New York en mois de juin 2023. La rencontre a été organisée dans le cadre de la conférence arabe organisée par le ministère des affaires sociales en coopération avec le secrétariat général de la ligue des états arabes les 1er et 2 mars courant, portant sur les enfants autistes. Zahi a réitéré son soutien à l’action arabe commune à travers la ligue des états arabes. Nabolsi a pour sa part, salué les réalisations de la Tunisie dans le domaine social notamment en ce qui concerne la promotion des personnes à besoin spécifique. Il a également exprimé son admiration aux activités du centre international de promotion des personnes handicapées.

- Publicité-