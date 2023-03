Formation à distance durant les 3 prochaines années entre la Tunisie et le Canada

Des représentants du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, du centre national de formation des formateurs, de l’ingénierie de formation et de l’agence tunisienne de formation professionnelle ont tenu des réunions avec une délégation canadienne du Collège d’enseignement général et professionnel au Québec (CEGEP) en vue d’élaborer un plan d’exécution relatif à la formation à distance et au soft skills au cours des trois prochaines années.

Ces réunions s’inscrivent dans le cadre de la coopération Tuniso- canadienne en matière d’emploi et de formation professionnelle et le démarrage des travaux techniques pour la préparation d’un nouveau projet de coopération dans le secteur de la formation professionnelle, a indiqué un communiqué publié mardi par le ministère.

A noter qu’une délégation canadienne du CEGEP au Québec effectue une visite en Tunisie du 11 au 24 mars courant.

A cette occasion, le directeur de cabinet au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle Abdelkader Jemmali a, au cours d’une rencontre hier lundi avec la délégation canadienne, souligné les relations de coopération séculaires existant entre le Tunisie et le Canada dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que l’échange d’expériences et d’expertises entre les deux pays.

Il a indiqué que son département a entamé le processus de gouvernance du secteur de la formation professionnelle à travers le démarrage de la formation professionnelle de base à distance, ajoutant qu’une première liste comportant les spécialités a été publiée.

Jemmali a affirmé que le ministère de l’emploi s’emploie à promouvoir davantage les niveaux de coopération avec les structures canadiennes actives dans la formation de base à distance dans plusieurs spécialités, outre la promotion des capacités du centre national de formation des formateurs et l’ingénierie de formation.

