Vers l’élaboration d’un programme d’aménagement du passage frontalier de Ras Jedir

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejab, a indiqué lundi, que l’orientation stratégique du ministère vers l’Afrique est une alternative qui sera concretisée, durant la prochaine période, à travers l’adoption d’un programme intégré d’aménagement du passage frontalier de Ras Jedir, afin d’en faire un portail de commerce vers l’Afrique.

Intervenant en marge d’une journée d’information, organisée à l’occasion du lancement d’un portail électronique pour le commerce extérieur, Ben Rejab a fait savoir que son département œuvre, actuellement, à activer la Commission nationale de facilitation du commerce, et ce, dans le cadre de ses engagements avec l’Organisation mondiale du commerce et les autres des partenaires commerciaux.

« Un tableau de bord sera mis en place, également, pour assurer le suivi des indicateurs d’efficacité logistique et commerciale aux niveaux des points de passages frontaliers commerciaux maritimes, aériens et terrestres « , a-t-elle ajouté.

Il s’agit, d’après la ministre, de s’adapter aux défis actuels auxquels fait face le commerce extérieur, lequel doit être une locomotive pour toutes les activités économiques.

Elle a en outre, souligné l’impératif d’améliorer la performance du secteur privé, et de recourir davantage aux technologies nouvelles et à la numérisation, dans le dessin de renforcer la transparence des transactions, simplifier les procédures administratives, et d’améliorer la compétitivité de nos sociétés et de notre économie nationale.

Selon elle, le service » SOS Export « , visant à accélérer la fluidité des opérations d’exportation, assister et accompagner les exportateurs durant les stades de l’export, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national des réformes urgentes, dont celle relative à l’allégement des procédures liés à l’export. Des enquêtes ont été menées auprès des différents intervenants, afin de garantir la bonne marche de ce service.

Et d’ajouter que la Tunisie est bien déterminée à intégrer les chaînes de valeur internationales et régionales, notamment, après son adhésion à des espaces de libre échange arabes et africains.