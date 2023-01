Vers l’élaboration d’une convention pour le financement de 1000 projets au profit des personnes aux besoins spécifiques

Lors d’une séance de travail tenue avec le président de l’organisation tunisienne de défense des droits des personnes handicapées, le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, Nasreddine Nsibi a recommandé la préparation d’un projet de convention entre le ministère, l’organisation et la banque tunisienne de solidarité pour créer 1000 projets dans le cadre de l’économie sociale et solidaire au profit des personnes aux besoins spécifiques.

La réunion a été aussi, une occasion pour examiner les moyens de développer le partenariat entre le ministère et l’organisation dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, l’entrepreneuriat privé et dans d’autres domaines.

Dans ce contexte, le ministre a souligné le souci du gouvernement de renforcer l’encadrement des jeunes à la recherche d’un emploi notamment les personnes aux besoins spécifiques et ce, en vue de faciliter leur intégration professionnelle.

De son côté, le président de l’organisation a souligné sa disposition à promouvoir le partenariat et la coordination avec le ministère et les structures y afférentes dans l’objectif d’améliorer l’employabilité des personnes aux besoins spécifiques et de renforcer leurs capacités pour faciliter leur intégration sur le marché de l’emploi.