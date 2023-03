Vers l’instauration d’un programme de mobilité des enseignants et des étudiants entre la Tunisie et l’Egypte

La Tunisie et l’Egypte ont souligné la nécessité d’instaurer un programme de mobilité des enseignants et des étudiants dans toutes les spécialités universitaires, au cours d’une rencontre entre le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Moncef Boukthir et son homologue égyptien Aymen Achour.

Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue à l’occasion des travaux de la 55e session du congrès des universités arabes ayant démarré le 18 mars courant à la faculté de médecine de Sousse, les deux parties ont souligné la nécessité d’encourager l’échange des expertises et des données sur la qualité de l’enseignement académique et la classification mondiale des établissements de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la propriété intellectuelle.

Ils ont convenu de la nécessité d’impulser la coopération dans le domaine de la recherche scientifique à travers la mise en œuvre de projets communs dans le cadre d’appels d’offres et la consolidation du partenariat entre les centres de recherche dans les deux pays.

Les deux parties ont mis l’accent sur les relations étroites entre les deux pays dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique, soulignant leur disposition à promouvoir davantage les programmes de coopération et de partenariat.

