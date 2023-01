Vers l’organisation d’un grand évènement tripartite entre la Tunisie, la Libye et le Niger

Le président du Conseil d’affaires Tuniso-africain (TABC), Anis Jaziri a annoncé, mercredi, à Misrata (Libye), que le conseil engagera plusieurs actions dont l’organisation d’un évènement important tripartite entre la Tunisie, la Libye et le Niger.

Jaziri a fait savoir, dans une déclaration aux médias, en marge de la première édition du Salon tuniso-libyen de l’industrie et du commerce à Misrata, que cet événement devrait être organisé, vers la fin de 2023 ou au début de 2024, à Niamey, la capitale du Niger.

Il a expliqué que le Conseil se réunira avant de quitter la Libye avec certains membres de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Misrata pour discuter des grandes lignes relatives à l’organisation de cette manifestation.

Et d’ajouter que l’objectif est de relancer le » le commerce transfontalier et la route saharienne « .

» L’un des principaux défis que le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) œuvre à réaliser concrètement est l’achèvement de la route goudronnée reliant Tamanhint et Sebha (Libye) à Agadez (Nord du Niger) puis la sécurisation des frontières libyennes avec le Niger » a-t-il indiqué.

Et de poursuivre qu’une fois ces défis ont été relevé, les bases d’une coopération tripartite seront mis en place englobant les volets commerciaux, touristiques et de loisirs, considérant que ceci permettra de réaliser un saut qualitatif pour la Tunisie, la Libye et le Niger.

Jaziri a, en outre, souligné que cette coopération sera davantage renforcée avec l’annonce du nouveau code de change en Tunisie pour faciliter les opérations financières, notamment, avec la Libye, précisant que ce code permettra d’atteindre l’objectif tracé. Il s’agit de réaliser un volume d’échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye de plus de 400 millions de dinars.