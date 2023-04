Vers une consultation sur la réforme de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Le président de la République, Kaïs Saïed, a annoncé, jeudi, qu’une consultation pour la réforme de l’éducation et de l’enseignement supérieur en Tunisie pourra être lancée par les ministères concernés.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les enseignants du lycée Salem Ben Hamida à Akouda, au gouvernorat de Sousse, le chef de l’Etat a évoqué « une consultation qui sera faite en concertation avec les parties actives dans ces secteurs, – dont les écoles et les universités-, afin que la réforme soit globale ».

Il a affirmé que les résultats de cette consultation et la mise en place d’un système éducatif peuvent garantir une approche pédagogique pérenne.

Le président Saïed a souligné que cette question qui « ne se limite pas aux ministères de l’Education et de l’Enseignement supérieur, concerne également d’autres ministères, comme ceux de la Formation professionnelle et de l’Emploi, et de la Femme, de la Famille et de l’Enfance ».

Il a évoqué de « l’importance de l’éducation et de l’enseignement en Tunisie, en témoigne l’introduction du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement dans la constitution ».

Le chef de l’Etat a encore parlé de l’éducation comme étant « un pilier de croissance dans le pays ».

Il a assuré que l’enseignement est « un rempart contre l’extrémisme dans les sociétés, tout en rappelant que, dans les années 70, près de 30% du budget national avait été consacré à l’éducation ».

« Il importe, aujourd’hui, de préserver les compétences nationales et la libre pensée dans le pays », a-t-il fait savoir.

Le Chef de l’Etat a formulé le voeu que les salaires des instituteurs s’améliorent ajoutant qu’une meilleure implication des citoyens dans l’entretien des écoles et des institutions éducatives aiderait au développement de la société et à la création de la richesse.