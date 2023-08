Vers plus de partenariats commerciaux et industriels tuniso-jordaniens

Le président de la Chambre de commerce d’Amman, Khalil Hajj Tawfiq, a appelé à encourager les entreprises jordaniennes et tunisiennes à établir des partenariats pour faire progresser les relations commerciales et industrielles entre les deux pays à des niveaux plus élevés.

Il a souligné, lors d’une rencontre avec une délégation commerciale tunisienne, mardi, que les échanges commerciaux entre les deux pays sont encore en deçà des ambitions, mettant l’accent sur la nécessité d’augmenter les visites des délégations commerciales, d’organiser des expositions, d’activer les accords bilatéraux et de rapprocher les secteurs avec un avantage concurrentiel dans les deux pays, en particulier dans les technologies de l’information, le tourisme et les industries alimentaire et pharmaceutique, dans le but d’élargir la base des biens échangés entre eux.

Il a souligné que la Jordanie constitue une porte d’entrée importante pour les produits tunisiens vers les marchés de la région, notamment ceux des pays arabes du Golfe, tandis que la Tunisie constitue une porte d’entrée pour les exportations du Royaume vers l’Afrique et l’Europe, rapporte l’agence de presse jordanienne Petra.

Ila fait savoir que la Jordanie dispose d’un emplacement stratégique et d’un réseau d’accords commerciaux avec de nombreux pays du monde, notamment les États-Unis, Singapour et le Canada, ce qui permet aux produits jordaniens d’entrer sur des marchés comptant environ deux milliards de consommateurs sans aucun obstacle douanier.

Il incombe au secteur privé d’établir un nouveau cadre pour les relations économiques entre les deux pays et de privilégier les secteurs à valeur ajoutée, a souligné le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tunisie, Mounir Moakher.

Il a souligné l’importance de disposer d’une base de données commune mise à jour sur les opportunités économiques et d’investissement disponibles dans les deux pays, de manière à permettre l’expansion de la base de produits de base et à se concentrer sur l’importation d’intrants de production abondants des deux côtés.

Il a souligné que la Tunisie possède des capacités industrielles et productives élevées avec des prix et une qualité compétitifs, notant que 78 pour cent des exportations tunisiennes sont destinées au marché européen.

Il a appelé à la mise en place de partenariats commerciaux jordano-tunisiens pour atteindre de nombreux marchés de la région, notamment palestinien.

Moakher a souligné l’importance d’établir des investissements jordaniens en Tunisie pour bénéficier des relations et accords qui la lient avec l’Union européenne et les pays africains, expliquant que son pays accueille favorablement toute coopération économique arabe menée par la Jordanie.