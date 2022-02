Vers une gestion optimale du domaine public maritime

Les ministères du Tourisme et de l’Environnement ont souligné la nécessité de trouver des solutions urgentes pour l’exploitation du domaine public maritime (DPM) dans les activités touristiques et l’éradication des points noirs et des décharges anarchiques dans les zones touristiques.

Ces recommandations ont été examinées lors d’ une réunion commune tenue, jeudi, entre les ministres du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine et de l’Environnement, Leyla Chikhaoui Mehdaoui, axée sur les moyens de garantir une exploitation optimale du DPM, outre la situation environnementale dans les zones touristiques, en prévision de la nouvelle saison touristique.

Les deux départements ministériels œuvreront, au cours de la prochaine période, à organiser deux campagnes nationales, l’une pour la lutte contre les insecticides et la deuxième concerne la propreté, outre le programme de développement du tourisme écologique pour en faire un produit touristique.

La réunion a abouti à une recommandation qui constitue à former une petite équipe de travail chargée de préparer des propositions techniques et juridiques en vue de développer et de réguler l’arsenal juridique organisant le domaine de l’exploitation du DPM et d’examiner les situations au cas par cas.

Les données statistiques fournies jusqu’à mi-2014, révèlent que le nombre d’agressions subies par le DPM jusqu’à la limite des eaux territoriales, a dépassé les 3000 infractions.

Les côtes tunisiennes qui représentent l’ensemble du DPM s’étend sur 1320 km.