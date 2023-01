Vers une grève générale dans la fonction publique

Le groupement de la fonction publique relevant de l’UGTT a recommandé, dans un communiqué rendu public jeudi, au bureau exécutif de la centrale syndicale, de décider une grève générale dans la fonction publique. Cette grève sera décrétée pour protester contre le report de l’application de l’accord du 6 février 2021, a précisé la même source.

Le groupement de la fonction publique a annoncé également au terme de sa réunion tenue mercredi, l’organisation des mouvements de protestation sectorielle dans la fonction publique jusqu’à la place de la Kasbah. Le groupement a exprimé son attachement à appliquer l’accord du 6 février 2021 selon les termes mentionnés dans l’accord du 14 septembre 2022 et signé par le gouvernement actuel et la centrale syndicale, rejetant tout nouveau report de l’application de cet accord. Le groupement de la fonction publique a également appelé le gouvernement à annuler immédiatement les deux circulaires 20 et 21 qui sont en infraction avec le droit de négociation entre la partie syndicale et le gouvernement.