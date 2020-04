Versement à partir d’aujourd’hui des aides au profit des familles à faible revenu

Le ministère des Affaires sociales a annoncé que le versement des aides au profit des familles à faible revenu bénéficiaires de la carte de soins à tarif réduit (carte jaune) s’effectuera, de manière progressive, à partir du 2 avril 2020 par mandat postal.

Le ministère précise, dans un communiqué, que les personnes concernées peuvent prendre connaissance de la réception du virement via un service gratuit sur téléphone mobile en saisissant le code suivant: # Numéro de carte d’identité nationale * 1017 * et ce dans le cadre du respect du confinement sanitaire général et dans le souci d’assurer la sécurité des bénéficiaires et de tous les intervenants et d’éviter l’encombrement devant les bureaux de poste.

Le ministère a appelé tous les bénéficiaires à respecter la date fixée pour se rendre aux bureaux de poste.

Le versement des aides conjoncturelles et exceptionnelles annoncées par le chef du gouvernement le 22 mars 2020, s’effectuera après la mise à jour du registre des bénéficiaires, lit-on de même source.