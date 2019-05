Versement, lundi 27 mai 2019, des pensions de retraite dans l’ensemble du territoire (Ministre des Affaires Sociales)

Le ministre des Affaires sociales, Mohammed Trabelsi, a déclaré que les pensions de retraite ont été versées, aujourd’hui lundi, au niveau de l’ensemble du territoire, contrairement aux rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux.

Dans une déclaration à la TAP, Trabelsi a indiqué que le versement des pensions de retraite qui devait avoir lieu le vendredi 25 mai courant, avait été quelque peu retardé en raison des difficultés rencontrées par les caisses sociales et de la concomitance des délais de versement avec la fin de semaine.

Il a affirmé que les retraités peuvent retirer leurs pensions à partir de demain mardi, au niveau des banques ou des bureaux de poste.

“les perturbations observées au niveau du versement des pensions seront évitées à partir du mois prochain, notamment avec l’entrée en vigueur des nouvelles réformes sur les régimes de retraite”, a-t-il souligné.

Trabelsi a rappelé dans ce contexte les mesures incluses dans la loi relative à l’augmentation de l’âge du départ à la retraite, notamment celles qui concernent l’augmentation de 2% des cotisations de l’employeur.

Il a ajouté que les revenus présumables découlant des dernières réformes opérées sur les régimes de retraite (augmentation des taux de cotisations de trois points et l’augmentation de l’âge du départ à la retraite), sont estimés à 285 millions de dinars au titre de 2019, à 800 millions de dinars au titre de 2020 et à 1050 millions de dinars au titre de l’année 2021.