Versement vendredi prochain de la prime destinée aux enfants âgés de 6 à 18 ans issus de familles démunies

Le ministère des affaires sociales a indiqué que la prime destinée aux enfants âgés de 6 à 18 ans, issus de familles démunies et à revenu limité au titre des mois d’octobre et de novembre 2023 sera versée le vendredi 22 décembre 2023.

Le ministère a rappelé dans un communiqué publié mercredi sur sa page officielle sur le réseau social facebook, que cette prime s’inscrit dans le cadre d’un programme visant à aider les citoyens à faire face aux répercussions de la pandémie du Covid-19 de manière ponctuelle et pour une durée déterminée.

- Publicité-