Vidéo d’une femme et d’un bébé violentés à Monastir: L’agreseur arrêté

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a déclaré que l’homme qui apparaissait dans une séquence vidéo en train de violenter une femme et un bébé a été arrêté, jeudi, à son domicile dans l’un des quartiers de la ville de Monastir.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que le délégué à la Protection de l’enfance de Monastir s’est engagé à apporter le soutien psychologique à l’enfant en coordination avec les services régionaux de santé publique au centre hospitalo-universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir.

Suite à la séquence « extrêmement choquante » publiée sur les pages des réseaux sociaux montrant un homme agressant une femme et un bébé, les services du ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées ont suivi l’affaire de près en coordination avec les services du ministère de l’Intérieur et sont parvenus à localiser la source de la vidéo ce qui les a aidé à recueillir des données préliminaires sur l’agresseur et les deux victimes, selon la même source.

- Publicité-