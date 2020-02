Vigilance renforcée pour la prévention contre le coronavirus, à Hazoua sur la frontière algérienne

Les services médico-sanitaires à Tozeur ont renforcé, jeudi, le degré de vigilance, au niveau du poste frontière de Hazoua, après l’annonce par l’Algérie de deux cas de contamination au coronavirus (un Italien et un Algérien). Le poste frontière de Hazoua relie la région à El Oued, l’une des villes algériennes les plus exposées car plusieurs de ses habitants travaillent à Hassi Massaoud où un cas de contamination a été découvert.

L’équipe médicale (formée d’un médecin et de plusieurs infirmiers) est mobilisée 24 heures sur 24, à la frontière, pour détecter et prendre en charge d’éventuels cas de contamination. Les passagers algériens et les tunisiens qui ont séjourné pendant une longue période en Algérie subissent systématiquement un contrôle de la fièvre, avec un thermomètre infrarouge. Depuis le 2 février 2020 jusqu’à ce jeudi à l’aube, ce contrôle était limité à ceux ayant séjourné en Chine ou dans d’autres pays où le virus a déjà été détecté.

Depuis cette nouvelle alerte en Algérie, les douaniers et les agents de la police des frontières, à Hazoua, réclament des moyens de protection (notamment des masques), à l’instar de l’équipe médicale déployée sur place.