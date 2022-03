Violent séisme au Japon : Au moins quatre morts, l’alerte au tsunami levée

L’est du Japon a été secoué mercredi 16 mars par un violent séisme ressenti jusqu’à Tokyo. Au moins quatre personnes ont péri dans les départements de Fukushima et de Miyagi, dans le nord-est du pays, selon l’Agence japonaise de gestion des incendies et des catastrophes, et plus de 90 autres ont été blessées.

Selon l’Agence météorologique japonaise (JMA), l’hypocentre de la secousse survenue mercredi à 23 h 36 (14 h 36 GMT), réévaluée à 7,4 (contre 7,3 initialement), se trouvait à 60 km de profondeur sous l’océan Pacifique au large du département de Fukushima, où une centrale nucléaire a été ravagée par un tsunami en 2011.

L’ agence a émis dans la foulée un avertissement pour des vagues d’un mètre de hauteur. Des vagues de 30 cm ont finalement été mesurées à Ishinomaki, dans le département de Miyagi, selon la JMA, qui avait appelé les habitants à rester à distance du front de mer. L’avertissement au tsunami a été complètement levé plus tard.